Cupa Romaniei, turul al II-lea. Petrolul Ploiesti, vedeta rundei, iar U Cluj este deja calificata

Turul secund al Cupei Romaniei se va disputa marti, de la ora 17:30, exceptie facand Petrolul Ploiesti care va juca pe teren propriu de la ora 19:00.

U Cluj este deja calificata in runda urmatoare, deoarece adversara sa, Viitorul Ulmei, s-a retras din competitie, precum alte trei echipe.

Iata programul complet:

ACS Transdor Tudora (BT) – CSM Roman (NT)

CS Cimentul Bicaz (NT) – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (HR)

AS Unirea Mirceşti (IS) – CS Aerostar Bacău (BC)

CSM Focşani 2007 (VN) – AFC Metalosport Galaţi (GL)

AS Zimbrul Slobozia Conachi (GL) – CS Avântul Valea Mărului (GL)

ACS Sportul Chiscani (BR) – CS Sporting Lieşti (GL)

ACS FC Păpăuţi (CV) – AS Olimpia Râmnicu Sărat 2010 CS (BZ)

AS Viitorul Fântânele (CT) – ACS FC Delta Dobrogea Tulcea (TL)

FC Agricola Borcea (CL) – CSA Axiopolis Cernavodă (CT)

ACS Înainte Modelu (CL) – ACSM Olteniţa (CL)

SC Popeşti-Leordeni (IF) – AFC Unirea 04 Slobozia (IL)

AFCM Alexandria (TR) – CS Tunari (IF)

ACS Astra Plosca (TR) – CS Sporting Roşiori 2008 (TR)

ACS Petrolul 52 (PH) – ACS Urban Titu (DB)

AS Gloria Gaz Metan Corneşti (DB) – CSM Flacăra Moreni (DB)

ACS Ştiinţa Turceni (GJ) – ACS Şirineasa (VL)

FC Voinţa Lupac (CS) – CNS Cetate Deva (HD)

AS Voinţa Biled (TM) – CSM Lugoj (TM)

CS Şoimii Lipova (AR) – CS Gloria Lunca Teuz Cermeni (AR)

CS Diosig-Bihardiószeg (BH) – CS Naţional Sebiş (AR)

AS Progresul Şomcuţa Mare (MM) – AFC Fotbal Comuna Recea (MM)

AFC Unirea 1924 Alba Iulia (AB) – FC Unirea Dej (CJ)

CS Iernut (MS) – ACS Industria Galda (AB)

AS Unirea Cristuru Secuiesc (HR) – CSM Avântul Reghin (MS)

ASF Zărneşti (BV) – ACS Olimpic Cetate Râşnov (BV)

Partidele de mai jos nu se vor disputa, pentru ca echipele pierzatoare la masa verde s-au retras din competitie:

PERFORMANŢA IGHIU (AB) – UNIREA JUCU* (CJ) 3-0

FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ) – VIITORUL ULMENI* (MM) 3-0

FC ZALĂU* (SJ) – SĂNĂTATEA CLUJ (CJ) 0-3

FC MILCOV* (OT) – ACSO FILIAŞI (DJ) 0-3