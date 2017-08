Dinamo a invins-o la limita pe nou-promovata Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 1-0, dupa ce Sergiu Hanca a transformat un penalty in repriza secunda. Cosmin Contra, antrenorul „cainilor”, s-a declarat multumit de atitudinea elevilor sai si a marturisit ca echipa lui Vali Suciu le-a pus probleme elevilor sai.

„Sunt multumit pentru atitudine, cred ca am dominat jocul. Am avut multe actiuni, dar n-am avut limpezimea necesara la ultima pasa. Ne-am dorit sa inscriem repede si am devenit nervosi. Dar sunt bine venite aceste puncte, putem pregati linistiti meciul cu Voluntari.

Am avut probleme de lot si am fost nevoit sa bag jucatorul sub 21, pe Costache. Am fost lenti in preajma careului, dar cu Bawab si Rivaldinho in fata am functionat bine. Cei de la Sepsi s-au aparat cu 9 jucatori in 30 de metri, nu e usor.

Dudea a jucat foarte bine cu Viitorul, sunt sigur ca va putea din nou in locul lui Romera”, a declarat Cosmin Contra, potrivit Dolce Sport.