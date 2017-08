Fotbalistul nou-promovatei Juventus Bucuresti, George Calintaru, a acordat un interviu in care si-a spus punctul de vedere si a facut cateva declaratii surprinzatoare, dupa „scarita” ratata din finalul partidei cu FCSB, care a costat echipa din Colentina un punct binemeritat.

Jucatorul de 28 de ani a ținut sa precizeze ca nu este suporter al ros-albastrilor, desi in ultimele zile a aparut o fotgrafie cu el imbracat intr-un sort al Stelei, in 2012, pe vremea cand antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica si mijlocasul erau colegi la Viitorul.

„Asa mi-a intrat mie in cap. Mi-am propus, la inceputul campionatului, ca la primul penalty pe care il voi executa sa bat asa. Nu conta ca era cu Steaua, cu Dinamo, cu Sepsi. Nu sunt stelist, asa cum s-a scris. La petrecerea aia, cu Torje, eram un pusti, acum 9 ani. Ne-am prostit si noi cu maneaua aia cu „Steaua e numai una”. Iar in poza care a aparut acum, nici nu stiu cum de aveam sortul ala cu Steaua.

Eu tin cu echipa la care joc. Nici nu ma uit la fotbal! Prefer sa vad un film, sa fac altceva. M-am uitat odata la un meci al Barcelonei, cu Messi, cu Neymar, cu Suarez. Cand vezi ce fac ei, iti vine sa te lasi de fotbal! Asa ca nu ma uit” a declarat Calintaru, intr-un interviu pentru acordat pentru Gazeta Sporturilor.

Desi echipa sa putea lua un punct din duelul cu FCSB, Calintaru nu regreta ca a decis sa dea „scarita”. „Nu imi pare rau ca am executat asa. Imi parea mai rau daca dadeam in stanga sau in dreapta si mi-o para si nu dadeam „scarita”, cum imi propusesem. Daca imi iesea, eram erou. Asa, sunt personajul negativ. Imi asum asta. Ce atata tam-tam?! Parca sunt singurul fotbalist care a ratat un penalty!” a mai adaugat fotbliastul.

Calintaru nu se teme de reactia colegilor desi a avut o disputa mai aprinsa cu Barbulescu, chiar la finalul partidei cu FCSB. „Sa reactioneze cum vor ei! Daca o sa ma ia la misto, pot sa-i iau si eu pe ei. Imi asum aceasta ratare, dar trebuie sa mergem mai departe!” a inchieat jucatorul de la Juventus Bucuresti.