Bisnitar retinut de Jandarmerie chiar in momentul in care voia sa vanda la suprapret bilete la meciul dintre FCSB si Sporting

Interesul urias din partea fanilor FCSB pentru meciul retur cu Sporting Lisabona, din play-off-ul Champions League, a produs un fenomen destul de rar intalnit in ultima perioada: aparitia bisnitarilor la Arena Nationala. Jandarmeria a confiscat mai multe bilete si a amendat o persoana care incerca sa vanda tichete la suprapret.



„In aceasta dimineata, in urma unei actiuni desfasurate in zona Arenei Nationale, jandarmii bucuresteni au confiscat un numar de 22 de bilete pentru partida de fotbal dintre FCSB si Sporting Lisabona, comercializate ilegal de catre o persoana la suprapret.

Biletele au fost confiscate si vor fi predate organizatorului, iar persoana in cauza a fost sanctionata cu 1.000 de lei.

Jandarmii vor supraveghea zona Arenei Nationale pentru descurajarea acestui fenomen generat de interesul mare pentru aceasta partida.

Legea nr. 4 din 2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 10 din 2012 precizeaza faptul ca, revanzarea biletelor sau a oricaror documente de acces la competitii si jocuri sportive, precum si vanzarea acestora la suprapret constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei.

Jandarmeria Capitalei recomanda suporterilor sa nu achizitioneze bilete din astfel de surse si sa nu incurajeze aceasta practica intrucat risca sa fie inselati si sa cumpere bilete falsificate” a anuntat Jardarmeria pe pagina oficiala de facebook.

Autoritatile nu au insa cum sa intervina si in mediul online, acolo unde preturile biletelor au „explodat”. S-a ajuns ca un tichet la tribuna a doua sa fie vandut cu 350 RON (VEZI AICI)!