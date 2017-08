EXCLUSIV / Adrian Matei, antrenor Carmen Bucuresti: „Nu stim in ce liga vom evolua. Ne propunem sa atragem cat mai multi tineri”

AUDIO – EXCLUSIV / Adrian Matei, in Sport Total FM, in calitate de antrenor al echipei Carmen Bucuresti: „Sper sa incepem din Liga a IV-a! Vom juca in Berceni pe fostul IMGB”