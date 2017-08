Vincenzo Nibali, invingator in prima etapa montana din Turul Spaniei 2017, Chris Froome, tricou rosu!

Italianul Vincenzo Nibali (Bahrein), unul dintre favoritii la victoria finala din Turului ciclist al Spaniei 2017, a castigat etapa a 3-a, dintre Prades si Andorra La Vella, 158,5 km, prima de munte, de o maniera neobisnuita pentru el, la sprint. “Rechinul din Messina” a fost urmat de de David de la Cruz (Quick-Step) si Chris Froome (Sky), in acelasi timp.

Etapa a avut doua evadari, mai intai pana la catararea de categoria 1 de pe Cole de la Penche, unde a trecut primul Thomas de Gendt, apoi, in micul stat din Pirinei, pe varful Rabassa, castigat de francezul Geniez, unul dintre animatorii zilei.

Spre final, sicanele din pluton s-au soldat in cele din urma cu ceea ce era previzibil, adica cu formarea de grupulete, atacul principal fiind purtat chiar de Chris Froome care, pentru prima oara in aceasta postura, s-a batut si la un sprint intermediar pentru cele 3 secunde bonificatie, iata, decisive, el preluand tricoul rosu de lider cu doar 2 secunde in fata lui David de la Cruz si Nicolas Roche, clasati in aceasta ordine pe celelalte locuri ale podiumului la „general”.

La ultima sa demonstratie ca profesionist, Alberto Contador pare total in afara cursei, sosind in aceasta etapa cu o intarziere de peste 2 minute si jumatate, astfel ca sansele lui la podium s-au diminuat considerabil.

Marti se disputa o noua etapa plata, intrandu-se din plin in Spania, Escaldes-Ergordany (Andorra) – Tarragones (Catalonia), 198,2 km, cu o singura caratare de categori a 3-a, dupa 150 de km.

CLASAMENTUL ETAPEI

CLASAMENTUL GENERAL