UEFA a stabilit cine va conduce la centru partida dintre FCSB si Sporting Lisabona, din returul play-off-ului UCL

Turcul Cuneyt Cakir va conduce la centru partida FCSB – Sporting Lisabona, din mansa retur a play-off-ului Ligii Campionilor, informeaza FRF.



Arbitrul de 40 de ani, aflat in catgoria Elite a UEFA, din 2011, va fi ajutat de asistentii Bahattin Duran si Tarik Ongun. Cel de-al patrulea oficial va fi Esat Sancaktar, iar observatorul partidei a fost delegat Uno Tutk din Estonia.

Meciul dintre FCSB si Sporting Lisabona se va disputa miercuri, de la ora 21.45, pe Arena Nationala, in direct la Dolce Sport 1. in partida tur, care s-a disputat in Lisabona, echipa lui Nicolae Dica a obtinut o remiza, scor 0-0.