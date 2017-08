Real Madrid a debutat cu o victorie lejera in noul sezon din, pe terenul lui Deportivo. Florin Andone a ratat un penalty! VIDEO

Florin Andone a ratat un penalty in meciul pe care echipa sa, Deportivo La Coruna, l-a pierdut in fata lui Real Madrid, cu scorul de 0-3 (0-2), pe teren propriu, in prima etapa a campionatului spaniol de fotbal.

In minutul 88, Daniel Carvajal (Real) l-a faultat in careu pe Bruno Gama. Andone, care a jucat tot meciul, a execuat penaltiul, dar Keylor Navas a respins balonul in corner.

Golurie au fost marcate de Bale ’20, Casemiro ’27 si Kroos ’62.

Fundasul trupei blanco, Sergio Ramos, capitanul echipei, a fost eliminat in minutul 90+2, dupa ce a primit al doilea cartonas galben si nu va evolua in partida urmatoare, cu Valencia.