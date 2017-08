Razvan Lucescu, trimis in tribuna la debutul in campionatul Greciei

Razvan Lucescu si-a facut debutul pe banca tehnica a grecilor de la PAOK Salonic in play-off-ul Europa League, castigand cu scorul de 3-1 in fata formatiei Ostersunds.

In campionat, tehnicianul roman a debutat cu o remiza nula, in meciul cu Levadiakos, din deplasare. Acesta a protestat in minutul 30 al partidei, in urma unei intrari dure asupra unuia din atacantii sai si a avut un schimb de replici cu antrenorul echipei adverse, Jose Anigo.

Arbitrul Stavros Mantalos a hotarat sa ii elimine pe cei doi tehnicieni, care au oferit indicatii din tribuna dupa prima jumatate de ora a meciului.

In ceea ce priveste situatia echipei, Lucescu Jr. a marturisit ca elevii sai nu sunt inca la potential maxim si ca mai au nevoie de timp si de incredere.

„Sincer sa fiu, inca nu suntem pregatiti. Ne trebuie timp, dar nu avem asa ceva. Avem nevoie acum de vointa puternica si de mai multa incredere in noi, pentru a obtine rezultate. Sunt sigur ca timpul va lucra in favoarea noastra”, a declarat Razvan Lucescu, potrivit Agerpres.