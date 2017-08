Oficialii FCSB-ului anunta ca mai sunt 6.000 de tichete disponibile pentru meciul cu Sporting!

Incepand cu primele ore ale diminetii zilei de duminica, mii de fani au stat mai bine de 4 ore la coada pentru a cumpara un bilet la meciul de miercuri seara, dintre FCSB si Sporting Lisabona, din play-off-ul UCL, mansa retur (0-0, in tur).



In cele 4 ore s-au vandut in jur de 8.000 de bilete, iar restul vor fi scoase la comercializare, luni, incepand cu ora 11:00. Casele Arenei Nationale vor fi deschise pana la ora 19:00. „In functie de ritmul vanzarii biletelor, programul va fi prelungit si pentru zilele de marti si miercuri! Bilete din alte categorii vor fi disponibile in conditiile in care vor exista retururi de la vanzarea online a acestora!„, se arata intr-un mesaj postat pe siteul oficial al clubului.

Astazi de la ora 11:00 vor fi disponibile tichete din urmatoarele categorii:

PELUZE – INELUL 3 – 30 LEI

TRIBUNA II – INELUL 3 – 40 LEI

TRIBUNA I – INELUL 3 – 40 LEI