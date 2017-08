Mircea Rednic, antrenorul formatiei belgiene Mouscron, a vorbit dupa victoria de duminica, de pe teren propriu, cu scorul de 3-2 in fata formatiei Gent, declarandu-se mandru de elevii sai care au reusit sa revina de la scorul de 0-2.

„In prima repriza n-am jucat atat de bine. Am facut multe alegeri gresite si erori. Aveam impresia ca jucatorilor mei le e frica de adversar. in repriza a doua, trebuie sa fiu mandru de jucatorii mei. Au crezut in sansele lor sa revina si nu s-au dat niciodata batuti, pana in ultimul minut.

Nu e atat de simplu, fiindca multi jucatori au venit de curand, dar echipa are o mentalitate pozitiva si asta se vede pe teren. Acum trebuie sa lucram ca sa fim performanti tot meciul, nu doar o repriza, cum s-a intamplat astazi (duminica — n. r.)”, a declarat Mircea Rednic, potrivit Agerpres.