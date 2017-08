In epilogul rundei a 7-a din Liga 1, Dinamo primeste vizita nou-promovatei Sepsi OSK, in aceasta seara, de la ora 21:00, in „Stefan cel Mare”. Partida va fi transmisa pe Dolce, Digi, Look si in format LIVETEXT pe www.SPTFM.ro.



Antrenorul Cosmin Contra nu se va putea baza pe trei nume grele pentru meciul cu echipa covasneana. Suspendat dupa „rosul” incasat la Iasi, Ionus Nedelcearu nu va putea fi folosit. Pe langa fundasul central, Contra nu se va putea baza nici pe Nascimento si Diogo Salomao, poate cei mai buni mijlocasi ai lui Dinamo. Absent si la Iasi, Nascimento este in continuare accidentat la genunchi, in timp ce Salomao acuza si el dureri si nu vrea sa riste o accidentare mai serioasa.

Echipe de start

Dinamo: Penedo – Romera, Katiskas, Marici, St. Filip – Anton, Mahlangu – Costache, Bawab, Salomao – Rivaldinho

Rezerve: Brănescu, Hanca, Oliva, L. Gheorghe, Dudea, I. Șerban, Bumba

Antrenor: Cosmin Contra

Sepsi: Fejer – Burlanu, Damian, Ursu, Grecu – Pilibaitis, Ghinga – Papys, Thiaw, P. Petre – Hadnagy

Rezerve: Miron, Dima, Mitra, Dumbravă, Astafei, Oros, Cl. Herea

Antrenor: Valentin Suciu