Cotidianul francez L’Equipe noteaza, duminica, in editia online, ca Simona Halep nu vrea sa fie numarul 1 mondial, dupa ce romanca a fost invinsa de Garbine Muguruza, scor 6-1, 6-0, in finala de la Cincinnati.

„Am ajuns la concluzia ca Halep nu vrea sa devina numarul 1 mondial. Dupa ce a ratat finala de la Roland-Garros, sferturile de la Wimbledon, romanca a ratat si titlul la Cincinnati. Batuta clar de Garbine Muguruza (6-1, 6-0 in 57 minute), Halep va trebui sa astepte inca putin pentru a o detrona pe Karolina Pliskova. Asta in cazul in care spaniola nu va trece inaintea ei. Ce se poate spune despre meciul Simonei sau mai bine ce se poate spune despre non-meciul lui Halep? Romanca, pierduta pe teren, si-a multiplicat greselie directe, iar spaniola s-a distrat, reusind al doilea titlu al sezonului (n.r. – dupa Wimbledon). Muguruza nu a fortat si nici nu a lovit prea tare. Are acum o saptamana pentru a se pregati pentru ultimul Grand Slam al sezonului„, a scris L’Equipe.

Simona Halep, locul 2 WTA, a pierdut duminica finala turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati, fiind invinsa, cu scorul de 6-1, 6-0, de spaniola Garbine Muguruza, locul 6 WTA. in acelasi timp, Halep a ratat ocazia de a urca in premiera pe locul 1 WTA. intre ea si Karolina Pliskova, actualul lider mondial, sunt doar cinci puncte. Romanca va fi cap de serie numarul 2 la US Open, ultimul Grand Slam al anului.