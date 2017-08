Larisa Iordache, de patru ori finalista la Universiada de la Taipei! Ce au facut sportivii romani la celelalte discipline

Gimnasta Larisa Iordache, portdrapelul Romaniei la ceremonia de deschidere a celei de-a 29-a Universiade de vara de la Taipei (Taiwan), s-a calificat, luni, in patru finale, la individual compus, paralele, barna si sol.

Iordache a fost a doua in clasamentul la individual, cu 55,700 puncte, devansata de Elisabeth Black (Canada), cu 56,050 puncte.

Iordache a avut cea mai mare nota la paralele, 14,150 puncte, devansand-o pe rusoaica Daria Spiridonova, 13,900 puncte, a fost a doua la sol, cu 13,650 puncte, dupa rusoaica Daria Elizarova, 13.850 puncte, si a treia la barna, cu 13,450 puncte, dupa Black, 14,400, si rusoaica Evghenia selgunova, 13,500.

Larisa Iordache nu a evoluat la sarituri.

Echipa masculina de baschet a Romaniei a suferit a doua infrangere, fiind intrecuta de Estonia cu 74-72 (27-23, 23-13, 9-20, 15-16). Mario Lazar, cu 21 puncte si 14 recuperari, a fost cel mai bun om al tricolorilor. Pentru Romania au mai jucat Tudor Gheorghe 13 puncte, Mirel Dragoste 3 puncte, Ionel Petrache, Dragos Gheorghe 1 punct, Andrei Damian 2 puncte, Cezar Baragau, Victor Paun 6 puncte, Sebastian Ionescu 9 puncte, Mihnea Andrei 5 puncte, Wilhelm Brosser 15 puncte. Cel mai bun de la baltic a fost Mihkel Kirves, cu 34 puncte.

Miercuri, Romania va juca urmatorul meci, cu echipa Emiratelor Arabe Unite.

Dupa 3-0 cu Chile, echipa masculina de volei a Romaniei a fost intrecuta de Cehia cu 3-1 (29-27, 25-20, 19-125, 25-23). Ciprian Matei, cu 23 puncte, a fost MVP-ul echipei noastre. Au mai jucat Rares Balean 15 puncte, Silviu Suson 12 puncte, Razvan Olteanu 9 puncte, Codrin Mocanu 5 puncte, Robert Vologa 2 puncte, Andrei Georgescu 1 punct, Marius Iftime 1 punct, Claudiu Dumitru, Catalin Miron, Gabriel Bontea, Paul Camui.

Romania va evolua marti contra Rusiei.

Selectionata de polo pe apa a Romaniei a pierdut si al treilea meci de la Taipei. Dupa 14-5 cu Rusia si 7-17 cu Japonia, tricolorii au fost invinsi de echipe Statelor Unite cu 12-6 (3-1, 5-0, 2-4, 2-1).

Levente Vancsik a marcat doua goluri, iar Tudor Fulea, Andrei Prioteasa, Vlad Dragomirescu si Istvan Szabo, cate unul.

Tricolorii au ocupat ultimul loc in Grupa D si vor juca pentru pozitiile 13-16.

In concursul de scrima, Malina Calugareanu s-a oprit in sferturile probei individuale de floreta, invinsa cu 15-11 in sferturi de italianca Beatrice Monaco. in turul al doilea, Calugareanu a dispus de olandeza Eline Rentier cu 15-11, in timp ce Maria Boldor a trecut de italianca Valentina De Costanzo cu 15-14, pentru ca in optimi Calugareanu sa treaca de Boldor cu 15-14.

La haltere, Darius stefan Suiugan a ocupat locul 12 la cat. 69 kg, cu un total de 285 kg, 130 kg la smuls si 155 kg la aruncat.

Romania participa cu o delegatie de 121 de persoane, dintre care 91 de sportivi, la cea de-a 29-a editie a Universiadei de vara, care desfasoara la Taipei (Taiwan), intre 19 si 30 august.

Sportivii romani vor concura la atletism, haltere, tenis de masa, volei masculin, inot, sarituri in apa, baschet masculin, polo pe apa masculin, gimnastica artistica, scrima si judo.

Romania s-a clasat pe locul 29 pe natiuni la Universiada de vara din 2015, de la Gwangju (Coreea de Sud), obtinand 1 medalie de aur, 3 de argint si 3 de bronz.

