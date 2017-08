Halep se mentine pe locul secund in clasamentul WTA, la numai cinci puncte de liderul Pliskova! Cirstea, Begu si Niculescu au urcat cate o pozitie

Simona Halep se mentine pe locul 2 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis, dat publicitatii luni, 21 august, dar pierde prima pozitie in ierarhia pentru Turneul Campioanelor de la Singapore, in favoarea Garbinei Muguruza.

Iberica a cucerit, duminica, titlul la Cincinnati si a avansat atat in clasamentul de simplu, de pe 6 pe 3, cat si in cel pentru Singapore, unde i-a luat locul Simonei Halep. Romanca, invinsa chiar de Muguruza in finala turneului american, se afla acum pe locul 2 atat la simplu, cat si in cursa pentru Turneul Campioanelor.

La simplu, Sorana Cirstea a urca de pe 54 pe 53, Irina-Camelia Begu de pe 58 pe 57, iar Monica Niculescu de pe 59 pe 58.

In ierarhia de dublu, Niculescu urca de pe locul 19 pe 17, Olaru avanseaza de pe de 38 pe 34, iar Begu revine in top 50, fiind de acum pe locul 46.

Clasamentul WTA la simplu:

1. Karolina Pliskova (Cehia) 6.390

2. Simona Halep (Romania) 6.385

3. Garbine Muguruza (Spania) 5.860

4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.650

5. Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.350

6. Angelique Kerber (Germania) 5.146

7. Johanna Konta (Marea Britanie) 4.750

8. Svetlana Kuznetova (Rusia) 4.410

9. Venus Williams (SUA) 4.216

10. Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.885

————————————————-

53. Sorana Cirstea 1.108

57. Irina-Camelia Begu 1.066

58. Monica Niculescu 1.050

127. Ana Bogdan 489

129. Patricia Maria tig 481

133. Mihaela Buzarnescu 448

162. Alexandra Cadantu 338

192. Irina Bara 285

217. Elena-Gabriela Ruse 247

337. Jaqueline Cristian 126