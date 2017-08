Adrian Popa, capitanul formatiei Ripensia Timisoara, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre realizarea echipei sale, aceea de a fi lider in Liga a II-a, dupa trei etape.

Ripensia va deschide marti, etapa a patra a esalonului secund, pe teren propriu, contra formatiei retrogradate din prima liga, ASA Targu Mures.

„Toata suflarea ripensista asteapta acest meci. Este un meci foarte important. Nu ne-am gandit 100% ca puteam fi lideri dupa trei etape. Poate credeam in sinea noastra, dar nu ne asteptam.

Suporterii au fost alaturi de noi si probabil ca numarul lor va creste. Speram sa le oferim satisfactie, se creaza o emulatie in jurul echipei.

Clubul a mers pe continuitate si cand am promovat din celelalte esaloane s-a mentinut acelasi lot. Am avut totusi putina sansa, am debutat cu juniorii de la Suceava. Pentru noi a fost bine, pentru ca aveam nevoie sa ne mai consolidam relatiile de joc.

Eu mi-am propus sa raman la Ripensia pana ajunge in Liga I. Sper ca echipa sa reuseasca aceasta performanta cu sau fara mine”, a declarat Adrian Popa, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.