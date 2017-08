Dupa ce Primaria Ploiesti a decis sa-si inchida pubul, din cauza problemelor pe care blocul unde se afla localul prezinta un risc seimisc ridicat (DETALII AICI), Leonard Doroftei vrea sa paraseasca Romania. Fostul mare campion se va stabili in Canada, la Montreal.

„Daca eram prin vreun partidulet mai pateam asa? Asta e pretul ca nu m-am bagat cu nimeni! Intrebarea mea pentru Consiliul Local e: daca tot ma dai pe mine afara, ai vreun proiect de reabilitare, ai ceva? N-au nimic, iti zic eu!„, si-a inceput Doroftei discursul in Libertatea.

„Greva foamei sigur nu fac, ca mie imi place sa mananc! Eu m-am intors acasa, n-am cerut nimic pe degeaba, prostilor care ma boscoroditi, am bagat banii mei munciti, banii scosi cu sangele meu, intr-un loc care era mort si pe care l-am readus la viata! M-am intors pentru oameni, pentru ploiestenii mei, cu bune, cu rele, pentru voi toti! Dar, de vineri, ma simt fara maini si fara picioare!

Am decis: in octombrie, dupa ce rezolv aici cu toate datoriile, revin in Canada! Toata familia are cetatenia, asta e! O iau de la capat la Montreal. Ploiestenii au fost prea mult, prea frumos si prea bine reprezentati de mine si cred ca s-au saturat. Si clientii mei erau foarte multi straini, cu ei traiam. Ai mei s-au plictisit de mine!„, a mai spus „Mosul”.

foto: digisport