Ce bine ii merge! Ciprian Tatarusanu a fost desemnat portarul etapei in Ligue 1

Nantes, formatia la care evolueaza Ciprian Tatarusanu, a castigat sambata, cu scorul de 1-0, partida din deplasare disputata impotriva formatiei Troyes, contand pentru etapa a treia din Ligue 1.

Portarul roman a fost integralist, iar publicatia L’Equipe i-a acordat nota 7, cea mai mare din campionatul francez. Pe locul secund s-a clasat Samassa (Troyes), iar pozitia a treia a fost ocupata de catre Johnsson (Guingamp), ambii fiind notati cu 6,33.

Ciprian Tatarusanu a facut impresia buna in Franta chiar de la debut. In etapa precedenta, romanul a fost inclus in echipa ideala alcatuita de aceeasi publicatie, L’Equipe, chiar daca Nantes a pierdut in fata celor de la Marseille, cu scorul de 0-1, pe teren propriu.