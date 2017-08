Check-in din Politehnica: Gabi Marginean a castigat titlul la Sport Arena Streetball Tour si apoi si-a luat zborul spre Turcia. La masculin, sarbii sunt din nou campioni

Circuitul national de baschet 3×3 s-a incheiat duminica seara pe terenurile din Universitatea Politehnica Bucuresti iar titlul la categoria Open Feminin a fost cucerit de echipa Ra-Devils, din care au facut parte componentele lotului national de 3×3, Gabriela Marginean si Andra Haas, legendara jucatoare Ancuta Stoenescu si Carmen Vranceanu.

Capitan al echipei nationale de baschet 5×5 si jucatoare in Turcia, la Kayseri, unde a revenit dupa doi ani petrecuti in Spania, la Perfumerias Avenida, Gabriela Marginean a jucat finala de la Sport Arena Streetball Tour cu gandul la cursa de Istanbul care se pregatea sa decoleze de pe Aeroportul Henri Coanda.

Dupa o semifinala in care au trecut cu greu de Cactus, scor 19-17, fetele de la Ra Devils au invins in finala Agro Squad, scor 20-14, dupa un alt duel foarte incins. Gabi Marginean a fost principala marcatoare a turneului, cu 36 de puncte in 5 meciuri.

Pentru al doilea an consecutiv, la Open Masculin s-a impus o echipa din Serbia. Dzakovi 3×3, campioana cu doar doua saptamani in urma la Visit Oradea Streetball, a invins in finala echipa ceha Bo, care ocupase locul intai la Euromaster B&T Timisoara Streetball, scor final 21-13.

Cehii de la Bo au avut doua misiuni extrem de dificile pe partea lor de tablou, ajungand in finala dupa victorii la limita in fata echipelor romanesti Rahova’s Finest (21-19 in sferturi) si Northside Drinkers (11-10 in semifinale).

Insa in finala nu au avut replica in fata celor de la Dzakovi 3×3, care au dominat turneul si cu ajutorul „lunetistului” Mladen Simeunovic, cel mai bun marcator al turneului cu 35 de puncte, dintre care 30 din spatele semicercului. Dzakovi 3×3 au obtinut astfel biletele pentru FIBA 3×3 World Tour Debrecen Masters.

La masculin sub 18 ani s-au impus Tricolorii, componentii echipei nationale de 3×3 U18 a Romaniei, in timp ce la feminin sub 18 ani a castigat Wildcats, o echipa din Arad care s-a impus si in etapele de la Timisoara si Oradea.

Cei mai tineri campioni, de la categoriile U14 au fost Alex la a treia (feminin) si 38 Squad (masculin) in timp ce categoria veteranilor de plus 35 de ani a fost adjudecata de echipa Make si Prietenii.

Alin Spahiu la Open Masculin si Andra Haas la Open Feminin au primit trofeele de MVP pentru sezonul Sport Arena Streetball 2017, un trofeu care a recompensat atat prestatiile din teren cat si constanta participare la turneele din circuitul national.

Baschetul 3×3 a devenit in acest an disciplina olimpica, urmand sa intre in programul Jocurilor Olimpice incepand cu editia Tokyo 2020. Alaturi de partenerii sai, Sport Arena Streetball a sustinut acest demers, desfasurat sub sloganul „Din strada, la Jocurile Olimpice”, inca din anul 2013.