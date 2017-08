Casting pentru Tabara de Dans Urban – dedicata tinerilor dansatori amatori sau profesionisti si tinerilor cu abilitati limitate pasionati de muzica si dans – pe 24 august, la Bucuresti

Proiectul Tabara de Dans Urban face parte din actiunea Bucuresti Oras Participativ finantata de ARCUB.

Bucuresti, 21 august 2017 – Asociatia pentru Cultura si Tango si Asociatia Scoala de Antrenori Ioan Kunst Ghermanescu organizeaza joi, 24 august a.c, casting pentru selectia celor 20 de artisti ai Taberei de Dans Urban, un proiect care face parte din actiunea Bucuresti Oras Participativ si care aduce laolalta dansatori profesionisti alaturi de tineri cu abilitati limitate (dansatori speciali). Castingul va avea loc la sediul UNEFS – Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport (str. Constantin Noica nr. 140), ora 10.

Tabara de Dans Urban se adreseaza tinerilor cu varste intre 13 si 40 de ani, amatori sau profesionisti, sau tinerilor pasionati de muzica si dans cu nevoi speciale din Bucuresti si se va desfasura in perioada 8 august – 15 noiembrie 2017, cu implicarea Asociatiei Clubul Sportiv Stop and Dance, a Asociatiei Sindrom Down Bucuresti, Asociatiei Down Plus, a Fundatiei Mana de Lucru si a Asociatiei Be a Butterfly.

Grupul tinta al proiectului va include 20 de tineri care vor fi selectionati dintre urmatoarele grupuri: 12 persoane cu nevoi speciale deja identificate din cadrul asociatiilor partenere in proiect, tineri cu diferite dizabilitati din Bucuresti pasionati de muzica si dans, tineri pasionati de dans care cunosc, la nivel de amatori sau profesionisti, unul dintre stilurile de dans modern, sportiv, street dance si tango.

Cei 20 de artisti selectati vor participa la 4 flash-moburi derulate in spatii publice in cadrul Saptamanii Europene a Sportului, iar pe 2 octombrie vor participa la Spectacolul de la deschiderea anului universitar UNEFS. Pe durata proiectului, repetitiile vor avea loc in fiecare zi, in cadrul UNEFS. Dansatorii selectati vor beneficia de instructia oferita de coregrafi si profesori din lumea dansului – latino, standard, tango si street dance. Coordonatorii Taberei sunt Gabriel Popescu, profesor universitar doctor la UNEFS, coordonator de programe artistice de masa, antrenor la lotul national de gimnastica aerobica, antrenorul echipelor representative ale UNEFS, lector in proiecte internationale (Polonia, Franta, Spania), si coregraful Mihaela Zahiu, asistent universitar la UNEFS, viitor doctorand al institutiei si antrenor de dans sportiv.

Tabara de Dans Urban are la baza conceptul de Dans Urban Adaptat – mixul sustenabil de dansatori profesionisti si de tineri cu abilitati limitate (dansatori speciali).

„Ne bucuram sa participam anul acesta cu proiectul Tabara de Dans Urban in Programul „Bucuresti – Oras Participativ”, finantat de catre ARCUB. Inca de anul trecut Asociatia pentru Cultura si Tango s-a orientat spre un public tinta foarte diversificat – indiferent de varsta, categorie sociala, economica sau de abilitati si s-a apropiat de domenii care imbina dansul cu psihanaliza si terapia.

Atat participantii la Tabara de Dans Urban, cat si publicul vor invata in acest proiect despre cum unele dezavantaje se pot transforma in avantaje. Speram ca, impreuna cu partenerii nostri in proiect, sa oferim participantilor la tabara, precum si publicului larg o experienta a dansului dincolo de limite, frontiere, etichetari si sa incurajam dansatorii profesionisti, precum si producatorii de spectacole sa imbratiseze o noua abordare asupra dansului, o arta in continua miscare si plina de posibilitati nelimitate. Viziunea consortiului nostru este de a cultiva si educa o noua generatie de avocati ai dansului adaptat prin intermediul educatiei, colaborarii, incluziunii si initiativei. Este important pentru noi ca produsele culturale ale proiectului sa fie foarte bine facute din punct de vedere artistic si publicul sa-si doreasca sa revina pentru calitatea artistica a produsului cultural”, declara Anca Ionescu de la Asociatia pentru Cultura si Tango (ACT), initiatoarea proiectului.

Inregistrarea persoanelor interesate se poate face astfel:

Inregistrare Dansatori Profesionisti https://goo.gl/forms/9jv1NzRCefG9EjYO2

Inregistrare Dansatori Speciali (cu abilitati limitate)

https://goo.gl/forms/qcXWKASRNf3anUYR2

Pentru mai multe detalii: contact@tangoact.ro , http://tabara.tangoact.ro/