OFICIAL | Florinel Coman a semnat cu FCSB! Are cea mai mare clauza de reziliere din istoria fotbalului romanesc!

UPDATE / Florinel Coman este oficial noul jucator al FCSB, dupa ce a ajuns in urma cu putin timp la palatul din Aleea Alexandru si s-a inteles cu Gigi Becali in privinta contractului.

Convins ca atacantul venit de la Viitorul va deveni „cel mai bun transfer din istoria FCSB”, Becali i-a fixat acestuia o clauza de reziliere a contractului record pentru Liga 1: 100 de milioane de euro.

Becali spune ca fotbalul romanesc nu a mai avut parte de un asemenea talent de la Hagi incoace si e convins ca pustiul de 19 ani va dovedi ca-si merita salariul (15.000 de euro pe luna).

Viitorul va incasa pe loc doua milioane de euro, plus un bonus de 500.000 de euro, daca FCSB va juca in viitoarea editie a Ligii Campionilor. In plus, echipa lui Hagi mai pastreaza si 20% dintr-un eventual transfer.

„E al doilea cel mai talentat fotbalist din Romania dupa Hagi. Mai bun decat Mutu. I-am pus clauza de 100 milioane de euro. Asta va fi valoarea lui peste doi ani Daca uita de tigara. I l-am dat exemplu pe Ronaldo. ii dau un salariu mare, aproape 15.000 de euro pe luna si vom achita doua milioane de euro celor de la Viitorul, plus 500.000 de euro daca anul viitor intram in grupele Ligii Campionilor. in cazul unui viitor transfer, Viitorul mai ia 20%„, a declarat Gigi Becali in conferinta de presa.

———————————————-

FCSB a dat o noua lovitura pe piata transferurilor, iar astazi a perfectat transferul lui Florinel Coman, 19 ani, de la Viitorul. Anuntul a fost facut chiar de Gigi Becali, care a precizat ca atacantul campioanei se va prezenta de marti sub comanda lui Nicolae Dica.

Becali a insistat pentru transfer in ciuda formei slabe aratate de internationalul de tineret, convins fiind ca acesta isi va regasi „foamea” odata cu transferul la FCSB.

„Coman a semnat cu Steaua. Va face maine antrenament alaturi de Budescu si Alibec. Nu ma sperie forma lui, Dumenzeu l-a pus sa joace asa slab. Daca joci prost acum, ajungi la Becali. E transfer definitiv„, a declarat Gigi Becali la Sport.ro.

Mai mult, Becali spune ca vizeaza minim alte doua mutari: un fundas central si un jucator pentru linia ofensiva, principala tinta fiind Alexandru Baluta, de la CS U Craiova.

„Mai am, mai am in plan mutari. Sa vad daca vrea Dumnezeu sa le fac. Trebuie neaparat sa mai iau un fundas central. si probabil un atacant, ca sa avem si noi trei-patru.

Un jucator care mie imi place e Baluta. Daca pot sa il iau, il iau. E o tinta spre care ma indrept, dar inteleg ca nu vor sa il dea. Ei sa nu se supere pe mine, eu fac oferta, doua milioane de euro. Sa refuze, daca nu vor. Dar de ce sa se supere, eu le ridic cota jucatorului„, a declarat Becali la Digi Sport.

Doua milioane de euro, plus 20% dintr-un viitor transfer, a oferit FCSB pentru transferul lui Coman