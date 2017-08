Andrei Ivan a debutat la FC Krasnodar!

Atacantul roman Andrei Ivan a debutat, duminica, la FC Krasnodar, in meciul jucat in etapa a saptea a campionatului de fotbal al Rusiei (Premier League), in deplasare cu FC Rostov, incheiat la egalitate, 0-0.

Ivan, transferat pe 17 iulie de echipa din Krasnodar, a intrat in minutul 84, in locul lui Victor Claesson, anunta Agerpres.

Rezultatele etapei:

Duminica

Amkar Perm — Zenit St Petersburg 0-1

Dinamo Moscova — FC Ufa 1-1

Rostov — FC Krasnodar 0-0

Sambata

FC Ural Ekaterinburg — tSKA Moscova 0-0

Rubin Kazan — Anji Mahacikala 6-0

Spartak Moscova — Lokomotiv Moscova 3-4

Vineri

FC Tosno — SKA-Habarovsk 0-0

Luni va avea loc ultima partida a rundei, Ahmat Groznii — Arsenal Tula.

Pe primul loc al clasamentului se afla Zenit St Petersburg, cu 19 puncte, urmata Lokomotiv Moscova, 16 puncte, FC Rostov, 14 puncte, tSKA Moscova, 13 puncte, FC Krasnodar, 12 puncte, etc.