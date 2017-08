Simona Halep, invinsa categoric in finala de la Cincinnati! Romanca a ratat ocazia de a deveni lider mondial

UPDATE 22:06 / Simona Halep pierde setul al doilea fara sa castige vreun game, astfel ca iberica este noua campioana de la Cincinnati, dupa scorul de 6-1, 6-0, impotriva romancei.

UPDATE 21:33 / Garbine Muguruza castiga categoric primul set in fata romancei, cu scorul de 6-1.

UPDATE 21:03 / Incepe finala de la Cincinnati dintre Simona Halep si Garbine Muguruza! Cele doua sportive au iesit la incalzire.

Simona Halep va disputa in aceasta seara finala turneului de la Cincinnati, impotriva ibericei Garbine Muguruza, clasata pe locul 6 in ierarhia mondiala si care conduce cu scorul de 2-1 in intalnirile directe.

Meciul se va disputa in jurul orei 21:00, ora Romaniei, iar constanteanca are sansa de a cuceri inca un trofeu in acest an, dar si de a deveni lider mondial, fiind la cinci puncte distanta de Karolina Pliskova, actualul lider.

Romanca s-a calificat in finala turneului de la Cincinnati, dupa ce a invins-o categoric pe americanca Sloane Stephens, cu scorul de 6-2, 6-1, in aproximativ o ora de joc, in timp ce Muguruza a trecut de Pliskova cu scorul de 6-3, 6-2, intr-o ora si 20 de minute de joc.

Cele doua finaliste si-au asigurat un cec in valoare de 260.970 de dolari, iar castigatoarea turneului de la Cincinnati va fi recompensata cu suma de 522.450 de dolari.