CS U Craiova a facut un transfer, de aceasta data la nivelul conducerii clubului.

Oltenii l-au numit pe Ovidiu Costesin in functia de director sportiv al echipei de fotbal din primul esalon, dar acesta isi va incepe treaba peste o saptamana.

Costesin are experienta in fotbal, acumulata in perioada in care a lucrat cu Victor Piturca, la echipa nationala a Romaniei si nu numai.