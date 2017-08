Plecarea lui Neymar la PSG a adus dezamagiri in randul fostilor colegi de la Barcelona. Andres Iniesta a recunoscut ca acest transfer afecteaza formatia catalana, care ii mai tine cu greu piept marii rivale, Real Madrid.

„E un moment foarte dificil pentru atacul Barcelonei care, din pacate, ne afecteaza pe toti, Real Madrid este o super-echipa, are cativa dintre cei mai buni jucatori din lume, insa provocarea pentru noi este recucerim ce am pierdut sezonul trecut. Esecul din Supercupa a fost dureros pentru ca a fost primul trofeu al sezonului”, a declarat Iniesta, potrivit Digi Sport.

In ceea ce priveste decizia luata de tehnicianul Luis Enrique de a nu-l titulariza la fiecare meci din sezonul trecut, Iniesta a marturisit ca il respecta pe antrenor, chiar daca nu este de acord cu hotararile sale: „Asa a considerat el ca este bine pentru echipa. Chiar daca uneori nu am vazut lucrurile asa cum le-a vazut el, am un mare respect pentru Luis Enrique”.