Infrangere pentru echipa romanilor Chipciu si Stanciu in campionatul Belgiei

Anderlecht a disputat duminica, pe teren propriu, meciul impotriva formatiei St. Truiden, in cadrul etapei a patra a primei ligi belgiene, iar Alex Chipciu a fost titular, in timp ce Nicolae Stanciu a fost introdus in repriza secunda.

Gazdele au deschis scorul in minutul 18 prin reusita lui Bruno, dar dupa doar trei minute, Boli a restabilit egalitatea pe tabela. In minutul 30, Hanni putea s-o readuca pe Anderlecht in avantaj, dar a ratat penalty-ul acordat de arbitru si scorul a ramas 1-1 la pauza.

In partea secunda a jocului, Legear a punctat pentru oaspeti in minutul 53, iar Boli a reusit dubla in minutul 66, ducand scorul la 3-1 pentru St. Truiden.

In minutul 78, Chipciu a fost inlocuit cu Gerkens, iar Stanciu a intrat in locul lui Kums, iar dupa noua minute, Teodorczyk a inscris in poarta oaspetilor si a inchis jocul la scorul de 2-3.

Astfel, Anderlecht a mai pierdut trei puncte si se afla pe locul 10 in clasamentul primei ligi belgiene, avand doar patru puncte adunate in cele patru etape disputate.