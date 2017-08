Garbine Muguruza si Simona Halep vor disputa duminica seara, finala turneului de la Cincinnati, iar iberica a marturisit ca romanca este o adversara puternica cu care va avea de jucat un meci dificil.

Romanca este condusa cu scorul de 2-1 in intalnirile directe, iar daca o invinge pe Muguruza in finala acestei competitii nu doar ca egaleaza scorul, ci va urca si pe prima pozitie in ierarhia mondiala.

”A trecut foarte mult timp de cand nu am mai jucat cu Halep, dar evolueaza foarte bine. Este puternica, a jucat multe meciuri si am vazut-o putin in aceste zile. Va fi dificil, este o adversara puternica”, a declarat Garbine Muguruza, potrivit Digi Sport.