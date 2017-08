Gabriel Vasvari a adus victoria pentru ACS Poli Timisoara in meciul cu Gaz Metan Medias disputat sambata, in cadrul etapei cu numarul 7 a Ligii I, dupa ce a marcat doua goluri in prima repriza. Acesta a fost, in schimb, si o pacoste pentru Ionut Popa, obtinand cartonasul rosu la inceputul reprizei secunde si lasandu-si echipa in inferioritate numerica.

Fotbalistul s-a declarat bucuros ca a reusit sa inscrie, dar in acelasi timp dezamagit de faptul ca nu va putea evolua in etapa viitoare, contra formatiei CFR Cluj.

„Ne bucuram ca am obtinut aceasta victorie, e o victorie muncita. Ma bucur ca am reusit sa marchez primele goluri pentru Timisoara, dar in acelasi timp sunt suparat pentru acel cartonas rosu, nu voi putea juca etapa viitoare impotriva celor de la CFR, imi doream foarte mult. Nu a fost nicio nervozitate, pur si simplu pe postul meu se cere o mai mare agresivitate. Din pacate arbitrul a considerat ca a fost intrare de cartonas galben. Eu cu Artean eram cei cu cartonase galbene, vorbiseram la pauza sa avem grija sa nu luam rosu”, a declarat Gabriel Vasvari la Dolce Sport.