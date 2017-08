Sever Dron a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre finala pe care o va disputa Simona Halep la Cincinnati, impotriva ibericei Garbine Muguruza, marturisind ca are incredere in sportiva noastra si ca aceasta merita sa devina lider in clasamentul mondial.

„Eu nu prea am emotii ca am prea mare incredere in ea, iar acum se pare ca ea are mai multa incredere decat am eu. Ea merita cel mai mult, dintre toate celelalte jucatoare, sa fie numarul 1 mondial, poate si Muguruza, dar ea mi se pare putin mai jos decat Simona. Mi se pare ca este pe drumul cel mai bun si mi se pare cea mai buna jucatoare din momentul actual. Simona merita sa fie lider mondial. Este singura care are o constanta in joc. A acceptat toate provocarile. Nu e usor sa o bati pe Konta. Uite ca Simona este intr-o mare forma si merita sa fie acolo sus.

Bineinteles ca o sa avem emotii, sa speram ca o sa ni le stinga imediat. Eu nu ma uit dupa statistici, ci la forma jucatorului de moment. Chiar si Pliskova a spus ca Simona va castiga la Cincinnati si va deveni lider. A spus-o ea, care este acolo printre ele”, a declarat Sever Dron, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.