Ionut Popa, tehnicianul formatiei ACS Poli Timisoara, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre partida castigata la Medias, cu scorul de 2-0, declarandu-se multumit de jocul din prima repriza al elevilor sai si surprins de eliminarea lui Vasvari, marcatorul celor doua goluri.

„In prima repriza am jucat foarte bine, puteam sa mai inscriem. In repriza a doua, a fost o eliminare supriza pentru mine, exact la 30 de secunde dupa ce a inceput repriza a doua. Dupa vreo 10-15 minute am revenit din nou in joc. Una peste alta, a fost un joc bun al echipei, cu precadere in prima repriza.

Pe mine m-a surprins plecarea lui Cristi Bud, pentru ca nu a dat nici macar un telefon. Cei din conducere mi-au zis ca el si-a dorit neaparat sa rezilieze. Pe mine ma surprinde faptul ca a fost titular timp de cinci etape, i-am dat incredere si nu mi-a dat un telefon.

Din pacate, problemele financiare nu s-au rezolvat decat intr-o oare care masura”, a declarat Ionut Popa, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.