Dinamo va disputa luni, pe teren propriu, meciul impotriva nou-promovatei Sepsi Sfantu Gheorghe, in cadrul etapei cu numarul 7 a Ligii I. Meciul se va desfasura incepand cu ora 21:00, pe Arena Nationala si va fi transmis in format LIVE TEXT, pe www.SPTFM.ro.

Cosmin Contra a vorbit inaintea acestei partide si a marturisit ca va intalni o echipa periculoasa, care pune probleme, dar tehnicianul are incredere in elevii sai si spera ca acestia vor aborda meciul cu o atitudine pozitiva.

„Dupa doua infrangeri consecutive, jucam un meci important pentru noi. intalnim o echipa nou-promovata, dar care a strans jucatori cu mare experienta in Liga I. E o echipa periculoasa daca o lasi sa joace, ne poate pune probleme si trebuie sa avem o alta abordare fata de ultimele doua meciuri. Trebuie sa avem o evolutie constant buna pe toata durata partidei pentru a castiga si sa ne linistim.

Ne-am pregatit foate bine, am incredere ca jucatorii vor avea o atitudine buna pentru a castiga. Pe mine doua infrangeri nu ma dau inapoi. Am incercat sa lucram si la psihicul jucatorilor si sper sa aratam mai bine. Ma bucur ca Patrick Petre poate juca acolo, ca are un start de campionat bun, cred ca am luat decizia buna in ceea ce-l priveste. Speram sa joace cat mai mult acolo, sa se intoarca cu o alta mentalitate, sa fie titular aici”, a declarat Cosmin Contra, potrivit Dolce Sport.

In ceea ce il priveste pe Nemec, antrenorul „cainilor” este sigur ca nu il va avea in lot pentru meciul cu Sepsi: „90 la suta nu joaca cu Sepsi, speram sa-l avem la urmatorul meci. Pana maine la ora jocului vom lua o decizie, avem jucatori care pot da acelasi randament. Vom vedea daca va juca Bawab. Nu stiu nimic de Sanmartean, acum aud prima oara, eu stiam ca s-a retras. E foarte greu ca la 37 de ani sa pui in teren un jucator care nu a mai jucat demult. El este un jucator de clasa, valoros, daca era in circuit, ar fi fost o solutie pentru Dinamo. Daca vine cineva, imi doresc sa poate fi titular imediat, sa fie in forma. Sunt ceva discutii, dar nu ma grabesc, cautam ceva care sa ne ajute la echipa”.