Dinamo a invins campioana Finlandei la handbal masculin

Dinamo Bucuresti a disputat ultimul meci amical al turneului din Belarus, impotriva campioanei Finladei, Riihimaen Cocks, in fata careia a reusit sa se impuna.

„Cainii” au invins echipa finlandeza cu scorul de 30-29 (18-11), dupa ce in meciurile precedente au fost invinsi de St. Raphael Var, scor 30-33 (14-15), si de gazdele Meshkov Brest, cu 23-29 (12-13).

Finala acestui turneu amical se va disputa intre St. Raphael Var si Meshkov Brest.

Dinamo va incepe noul sezon pe 26 august, cand se va duela cu HC Dobrogea Sud pentru castigarea Supercupei Romaniei, iar in Liga Campionilor, alb-rosii vor debuta in deplasare, contra formatiei daneze Skjern Handbold alaturi de care se afla in grupa C. Seria este completata de Ademar Leon, Gorenje Velenje, Kadetten si Elverum Handball.