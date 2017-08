Banel Nicolita, Andrei Radu si Bogdan Mitrea, integralisti in prima etapa din Cipru

AEL Limassol si Aris Limassol s-au duelat sambata, in prima etapa a campionatului cipriot, iar romanii Bogdan Mitrea, respectiv Banel Nicolita si Andrei Radu au fost integralisti in acest meci.

Partida s-a incheiat cu victoria la limita a echipei lui Mitrea, AEL Limassol, scor 1-0, dupa un gol marcat in al patrulea minut de prelungiri al meciului.

Banel Nicolita i s-a alaturat in aceasta vara lui Andrei Radu la Aris, unde amandoi au fost integralisti in primul meci al noului sezon. Radu s-a impus ca titular inca din stagiunea trecuta. In acest meci jucatorul in varsta de 21 de ani a primit un cartonas galben in minutul 54, iar Nicolita nu a avut nevoie de inlocuitor.