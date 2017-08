CS U Craiova a invins-o pe FC Viitorul cu scorul de 2-0, datorita dublei reusite de Alexandru Mitrita, fostul jucator al lui Gheorghe Hagi.

Fotbalistul a declarat dupa meci ca nu a putut sa se bucure dupa cele doua goluri, pentru ca Gheorghe Hagi i-a oferit sansa de a juca fotbal, fapt pentru care il respecta si ii este recunoscator.

„Nu m-am bucurat pentru ca aici am avut prima sansa de a juca fotbal. Domnul Hagi mi-a dat aceasta sansa si ii multumesc pe aceasta cale. A fost un meci greu, cu o echipa forte buna, am stat noi bine in defensiva. Ce am pregatit la antrenamente, am pus in practica pe teren”, a declarat Alexandru Mitrita la Dolce Sport.