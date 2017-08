FINAL / FC Viitorul Constanta – FC Red Bull Salzburg 1-3! Trupa lui Gheorghe Hagi va avea misiune grea in Austria

FC Viitorul a disputat joi, pe teren propriu, meciul tur impotriva formatiei FC Salzburg, in cadrul dublei manse din play-off-ul Europa League, iar elevii lui Gheorghe Hagi au fost invinsi cu scorul de 3-1.

Oaspetii au deschis rapid scorul, inca din minutul 2, dar Tucudean a egalat dupa 5 minute. Austriecii au mai marcat de doua ori in prima repriza, prin Wolf si Dabbur, iar in partea secunda a jocului, cele doua echipa nu au reusit sa mai inscrie.

Constantenii vor disputa returul peste o saptamana, pe terenul celor de la Salzburg.

Joi, de la ora 21:45, Viitorul Constanta va primi vizita austriecilor de la Red Bull Salzburg in prima mansa a play-off-ului UEFA Europa League. Partida va avea loc pe stadionul “Viitorul”, din Ovidiu, si va fi transmisa de TVR 1, iar un comentariu in format LIVEtext va putea fi urmarit pe www.SPTFM.ro.

La fel ca si campioana Romaniei, invinsa de APOEL Nicosia in turul III din preliminariile Champions League, si campioana Austriei a ratat play off-ul Ligii Campionilor, dupa 0-0 si 1-1 cu croatii de la Rijeka. Salzburg are in palmares UEFA Youth League 2017, cea mai importanta competitie intercluburi pentru echipe de tineret.

Viitorul este a patra echipa din Romania care se confrunta in cupele europene cu Salzburg, dupa UTA, Steaua si Astra. Returul va avea loc in Austria, pe 24 august.

Echipele de start:

Viitorul: Râmniceanu – Boli, Țîru, M. Constantin, Cr. Ganea – D. Lopez, Mladen, Vînă – Chițu, Țucudean, Cicâldău

Rezerve: Buzbuchi, T. Băluță, F. Coman, Eric, D. Dumitrescu, Ov. Herea, R. Hodorogea

Antrenor: Gheorghe Hagi

Salzburg: Stankovici – Lainer, Doin, Caleta-Car, Ulmer – Rzatkowski, Wolf, Samassekou, Berisha – Hwang, Dabbur

Rezerve: Carlos, P. Farkas, F. Gulbrandsen, A. Haidara, C. Leitgeb, T. Minamino, M. Pongracici

Antrenor: Marco Rose