FRF a reconfigurat cele cinci serii din Liga a III-a, dupa doua retrageri de ultim moment!

Ca urmare a retragerii de ultim moment a cluburilor Unirea Jucu si FC Zalau, seriile au fost reconfigurate inaintea tintarului.

Astfel, federalii au format cinci serii de cate 15 echipe, cu cate o formatiei mai putin fata de cum trebuia luat startul in noul sezon. In urma acestei modifixari, in fiecare runda, in fiecare serie, cate o echipa va fi nevoita sa stea, deoarece nu va avea adversar.

Mai jos gasiti componenta celor cinci serii si programul competitional al fiecareia:

Seria I

ACS KSE Targu Secuiesc (CV)

ACS Sanatatea Darabani (BT)

CSM Focsani 2007 (VN)

ACS Suporter Club Otelul Galati (GL)

CSM Bucovina Radauti (SV)

AFC Harman (BV)

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (HR)

CS Aerostar Bacau (BC)

CS Avantul Valea Marului (GL)

CSM Roman (NT)

CS Sporting Liesti (GL)

ACS Olimpic Cetate Rasnov (BV)

AFC Metalosport Galati (GL)

AFC Odorheiu Secuiesc (HR)

CSM Pascani (IS)

Programul turului Seriei I

Seria II

AFC Metalul Buzau (BZ)

ASSCS Farul Constanta (CT)

ACS Victoria Traian (BR)

AFC Progresul 1944 Spartac (B)

AS FC Agricola Borcea (CL)

SC FC Voluntari 2 (IF)

FC Viitorul 2 (CT)

AFC Unirea 04 Slobozia (IL)

ACS FC Delta Dobrogea Tulcea (TL)

SC FCSB 2 (B)

ACSM Oltenita (CL)

AS Olimpia Ramnicu Sarat 2010 CS (BZ)

ACS Inainte Modelu (CL)

CSA Axiopolis Cernavoda (CT)

ACS Sportul Chiscani (BR)

Programul turului Seriei a II-a

Seria III

AFC Vointa Saelele (TR)

ACS Petrolul 52 (PH)

AS FC Milcov (OT)

ACS Viitorul Domnesti (IF)

CS Atletic Bradu (AG)

CS Tunari (IF)

AFCM Alexandria (TR)

CSM Flacara Moreni (DB)

CS Concordia Chiajna 2 (IF)

SC Popesti-Leordeni (IF)

CS Sporting Rosiori 2008 (TR)

CS Mioveni 2 (AG)

AFC Astra 2 (PH)

AS FC Aninoasa (DB)

ACS Urban Titu (DB)

Programul turului Seriei a III-a

Seria IV

CS Soimii Lipova (AR)

CS International Balesti (GJ)

ACS Ghiroda (TM)

CSM Scolar Resita (CS)

CSM Lugoj (TM)

CS National Sebis (AR)

CNS Cetate Deva (HD)

CS U Craiova 2 (DJ)

CS Gloria Lunca Teuz Cermei (AR)

ACSO Filiasi (DJ)

CS Millenium Giarmata (TM)

CS Nuova Mama Mia Becicherecu Mic (TM)

ACS Sirineasa (VL)

AFC Hermannstadt 2 (SB)

Centrul National de Pregatire Timisoara (TM)

Programul turului Seriei a IV-a

Seria V

AS FC Universitatea Cluj (CJ)

AFC Unirea Tasnad (SM)

FC Avrig (SB)

ACS Viitorul Ghimbav (BV)

AFC Metalurgistul Cugir 1939 (AB)

CS Sanatatea Servicii Publice Cluj (CJ)

ACS Fotbal Comuna Recea (MM)

ACS Industria Galda (AB)

CSM Avantul Reghin (MS)

ACS Performanta Ighiu (AB)

CS Gaz Metan Medias 2 (SB)

FC Unirea Dej (CJ)

FC Unirea 1924 Alba Iulia (AB)

CS Iernut (MS)

CFR 1907 Cluj SA 2 (CJ)

Programul turului Seriei a V-a