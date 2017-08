Romania se afla printre tarile organizatoare a Campionatului European de baschet, FIBA Eurobasket 2017 (1-7 septembrie). Finlanda, Israel, Romania si Turcia vor gazdui cate o grupa, iar faza finala a competitiei va avea loc tot in Turcia, la Istanbul.

Handabalistii romani, care participa dupa o absenta de trei decenii la intrecerea continentala, vor da piept cu reprezentativele Spaniei, detinatoarea trofeului european, Croatia, dubla medaliata cu bronz, Ungaria, fosta campioana europeana, Cehia si Muntenegru.

„Mai avem 2 saptamani si avem deja emotii. Este important ca se intampla in Romania. Biletele s-au vandut, pana la aceasta ora, pentru cele 15 meciuri, am vandut 51.000 de bilete. Ne aflam intr-o perioada de concedii si sper eu ca pana la final sa mai vindem un numar important de bilete.

Eu sunt convins ca Sala Polivalenta va fi plina la fiecare meci, iar cei prezenti vor fi surprinsi cum va arata, pentru ca s-a marit capacitatea locurilor, care s-au apropiat mai mult de suprafata de joc. Nu ne vom face de ras din punct de vedere organizatoric.

Am pierdut drastic amicalul din Grecia, a sunat rau rezultatul, dar sunt convins ca vom arata altfel in meciurile oficiale, mai ales in fata propriilor suporteri.

Ne dorim sa aratam un baschet de calitate, trebuie sa jucam cu inima si sa ne depasim conditia!„, a declarat Horia Paun, presedintele FR Baschet, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

Reprezentativa de seniori a Romaniei va participa in finalul acestei saptamani la un puternic turneu international ce va avea loc la Riga, “vulturii” urmand sa-si masoare fortele cu puternicele selectionate ale Lituaniei (18 august) si Letoniei (20 august), acestea fiind ultimele partide de pregatire inaintea Eurobascket 2017.

Programul complet al Grupei C, grupa din care va face parte Romania, la FIBA Eurobasket 2017:

Vineri, 1 septembrie, Ungaria va juca impotriva Croatiei, Muntenegru va infrunta campioana europeana Spania, iar Romania se va lupta cu Cehia.

Sambata, 2 septembrie, vor avea loc meciurile dintre Muntenegru – Ungaria, Cehia – Spania, iar Romania va infrunta Croatia, dubla medaliata cu bronz la Campionatul European.

Luni, 4 septembrie, spectacolul va fi asigurat de Ungaria – Cehia, Muntenegru – Croatia, iar campioana en-titre Spania va juca impotriva Romaniei.

Marti, 5 septembrie, meciurile se vor disputa intre Cehia – Muntenegru, Croatia – Spania, iar Romania va intalni Ungaria.

Joi, 7 septembrie, lupta va continua cu Cehia – Croatia, Ungaria – Spania, iar Muntenegru va juca impotriva Romaniei.

Toate partidele „vulturilor”, si nu numai, vor fi transmise de TVR 1.

Cele mai bune patru echipe din Grupa vor merge mai departe in Turcia, la Istanbul, unde vor avea loc optimile de finala. Finala se va desfasura in Turcia, la Istanbul, pe 17 septembrie 2017.

FIBA EuroBasket 2017 va avea loc pentru prima data in istorie si in Romania.