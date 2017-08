Un Leu la stana!

Mihai Leu, primul campion mondial Romaniei in boxul profesionist, a trait clipe inedite la volan. in prefata Raliului Sibiului Unicredit Leasing, a condus masina de raliu alaturi de… o ciobanita! „Cursa” a avut loc intr-un decor de vis, pe Transalpina, si a fost plina de peripetii.

„A fost ceva extraordinar! E prima data cand urc intr-o masina de curse„, s-a bucurat bacita Marioara. „S-a descurcat foarte bine! Noi organizam Raliul Sibiului in luna octombrie si am luat o pauza. Am venit aici sa ii invitam pe fani si turisti la eveniment”, a spus Leu, care a primit imprumut masina unuia dintre pilotii din Campionatul National.

Pilotul Gigi Badea a jucat rol de… badea la stana, inainte sa fie si el copilotul lui Leu: „Este o placere deosebita sa stai langa dansul, dapa-i sa stai cu el intr-o masina! Sper sa imi poarte noroc si dupa Raliul Sibiului sa termin campionatul pe podium la clasa12”. „Mersi, dau de baut”, i-a replicat fostul campion mondial la box. Acesta a cucerit si titlul national la raliuri, iar acum este sef de echipa si organizator de curse.

In octombrie, Leu organizeaza Raliului Sibiului Unicredit Leasing, ultima etapa a sezonului din competitia interna. „In ultima perioada, tot mai des sunt la volan, ma si simt foarte bine, imi place si… cine stie?!”, a declarat Leu despre o posibila revenire in sportul profesionist.

De fani oricum nu duce lipsa. A stat minute bune ca sa faca poze cu turistii de la Stana stefanu. Apoi un cor a cantat special pentru el. „De cate ori trec cu sotia ne oprim aici. Primim mancare buna, hehe! Primim si pentru acasa provizii!”, spune Leu, care s-a imprietenit si cu magarusul gazdelor.

Doamna Marioara se mandreste ca sute de persoane ii trec pragul zilnic la stana de pe Transalpina, devenita atractie turistica. „Au trecut multi, a trecut si domnul Ion tiriac. Si dumnealui se simte bine aici, la stana, dar pentru mine domnul Mihai Leu este ceva extraordinar. Ne-ar ajuta sa ne livreze produsele un pilot de raliu ca el!”, a dezvaluit glumind ciobanita.