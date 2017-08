Real Madrid a castigat Supercupa Europei pentru a doua oara la rand! Al 6-lea trofeu in 2 ani pentru Zidane! VIDEO

UPDATE / Real Madrid a castigat pentru al 2-lea an consecutiv Supercupa Europei, a patra din istoria clubului, iar Zinedine Zidane ajunge la 6 trofee cu Real Madrid in doar 2 ani dupa 2 Ligi ale Campionilor, un titlu, o Cupa a Spaniei si o alta Supercupa a Europei!

Real Madrid – Manchester United: 2-1 (Casemiro ‘ 23, Isco 52 / Lukaku 62)

UPDATE – Matic a sutat puternic de la 25 de metri, Navas a respins in fata de unde Lukaku i-a luat fata lui Ramos si a impins mingea in plasa!

UPDATE – Isco si Benzema au ridiculizat 5 fundasi ai lui United cu un un-doi ca la antrenament, Isco a ramas singur cu De Gea si a trimis simplu la coltul lung!

UPDATE – Casemiro a deschis scorul dupa ce a reluat in poarta mingea trimisa in careu de Carvajal. Brazilianul a plecat de la limita off-side-ului.

Echipele de start:

Real Madrid: Navas – Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo – Casemiro, Kroos, Modric, Isco – Bale, Benzema

Rezerve: Casilla, Nacho, Ronaldo, Theo, Lucas, Asensio, Kovacici

Antrenor: Zinedine Zidane

Manchester United: De Gea – Valencia, Lindelof, Smalling, Darmian – Matic, Herrera, Pogba – Mkhitaryan, Lingard, Lukaku

Rezerve: Romero, Blind, Carrick, Fellaini, Mata, Martial, Rashford

Antrenor: Jose Mourinho

——————————————————————————————————

Supercupa Europei 2017, a 42-a editie, Real Madrid – Manchester United, se joaca in aceasta seara, pe Philip II Arena din Skopje (Macedonia), de la ora 21:45. Real Madrid e castigatoarea en-titre si detinatoarea trofeului Ligii Campionilor, iar Manchester United e castigatoarea Europa League.

Madrilenii au 3 Supercupe in palmares, iar englezii una singura. Real Madrid poate fi prima echipa care ia doua Supercupe la rand dupa AC Milan , in 1989 si 1990. Lideri sun AC Milan si FC Barcelona cu cate 5 trofee. Ultimii englezi care au luat Supercupa Europei – Liverpool in 2005 cu TSKA Moscova.

Cele doua echipe s-au mai intalnit in aceasta vara, intr-un amical jucat in California, in urma cu doua saptamani. S-au impus atunci englezii la loviturile de departajare.

Este pentru prima oara cand Macedonia va organiza o finala de cupa europeana, interesul pentru acest meci fiind major in tara ex-iugoslava.

Pana in prezent, Real Madrid si Manchester United s-au mai intalnit de 11 ori, toate jocurile in Liga Campionilor. Bilantul este favorabil Realului, cu 4 victorii, fata de 3 ale ”diavolilor rosii”, golaveraj 20-16.

Ultimul joc direct intre cele doua echipe s-a disputat in 2013, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, Real Madrid impunandu-se la limita, scor 2-1, la Manchester. Spaniolii au mers mai departe cu scorul general de 3-2.