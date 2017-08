Simona Halep s-a calificat in turul al doilea al turneului WTA de la Washington!

UPDATE / Simona Halep a invins-o pe Sloane Stephens in doua seturi, cu scorul de 7-6 (7-3), 6-0, dupa o ora si 20 de minute de joc si s-a calificat in runda a doua a turneului de la Washington.

Daca primul set a fost unul echilibrat si cele doua sportive au ajuns in tie-break, unde Simona a invins cu 7-3, al doilea set a apartinut exclusiv romancei noastre care i-a aratat americancei cum se joaca tenis, invingand-o fara sa piarda nici macar un game.

Stirea initiala

Simona Halep va juca marti, meciul din primul tur al turneului WTA de la Washington, impotriva sportivei americane Sloane Stephens, aflata pe locul 957 in ierarhia mondiala.

Romanca, numarul 2 mondial, este favorita la castigarea acestui turneu si intalneste in prima runda o sportiva care a ocupat pozitia 11 in clasamentul WTA in anul 2013, dar s-a accidentat la piciorul stang si consecintele se vad acum, in clasament. Aceasta a jucat un singur meci in ultimul an, la ultima editie a turneului de la Wimbledon.

Partida dintre cele doua sportive se va disputa nu mai devreme de ora 20:50.