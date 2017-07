Tricolorele incep lupta pentru medalie la Campionatul European de Tineret la handbal

Nationala feminina sub 19 ani debuteaza joi la Campionatul European din Slovenia in fata rivalei traditionale Ungaria. Tricolorele au sansa sa cucereasca prima medalie la un turneu continental la aceasta categorie de varsta dupa 10 ani.

Conduse in teren de Sorina Tarca, fiica legendarei Mariana Tarca (golghetera all-time a nationalei Romaniei cu 2043 goluri), elevele lui Ion Craciun abordeaza competitia cu un moral ridicat. Luna trecuta, Romania a cucerit prima editie a Trofeului Carpati pentru Tineret de la Constanta dupa ce a invins Franta, Olanda si a remizat cu Rusia.

„Totul este in grafic, nu avem accidentari, iar fetele sunt la capacitate fizica maxima. Este o grupa dificila. Pe Olanda o cunoastem deja, Suedia are o generatie valoroasa, iar Ungaria dispune de cateva individualitati de top. Cred insa ca si noi avem handbaliste de mare valoare internationala. Important este insa sa jucam ca o echipa, nu ma intereseaza sa colectionam titluri de golghetera sau de jucatoare in echipa turneului. Le simt foarte montate pe fete sa faca o performanta importanta, imi doresc ca emotiile sa fie constructive si sa treaca peste presiunea primului meci. Obiectivul nostru este sa trecem de faza grupelor si sa luam apoi totul pas cu pas”, a precizat selectionerul Ion Craciun.

Programul tricolorelor:

Ungaria – Romania, 27 iulie, ora 14.00

Romania – Suedia, 28 iulie, ora 16.00

Romania – Olanda, 30 iulie, ora 16.00

Primele doua echipe din grupa A se califica in grupa principala M1, acolo unde se vor lupta pentru calificarea in semifinale cu primele doua clasate din grupa B (Rusia, Croatia, Norvegia, Macedonia). Meciurile sunt transmise in direct pe ehfTV.

Delegatia Romaniei la CE sub 19 ani:

JUCATOARE: Banciu Alexandra, Badea Alexandra, Bucur Daria, Petrus Raluca, Hossu Daciana, Panaite Andreea, Nagy Elena, Kelemen Raluca, Popescu Teodora, Tecar Andreea, Tarca Sorina, Severin Alexandra, Verde Narcisa, Leustean Ionela, Gijulete Ana Maria, Lacatus Claudia, Vacariu Ana. STAFF: Craciun Ion (Antrenor principal), Jaume Fort (Antrenor secund), Lavinia Vlangar (asistent), Gigiu Cristinel (Maseur), Florentina Tonita (Psiholog), Nicoleta Alexandrescu (conducator delegatie), Bogdan Petrescu (video analist)

Un deceniu de la ultima medalie

Romania ocupa un prestigios loc 3 in clasamentul general all-time al medaliilor la CE tineret dupa Danemarca si Rusia. Campioana europeana in 1998 in Slovacia cu o generatie din care faceau parte Aurelia Bradeanu, Cristina Varzaru si Valeria Motogna, Romania repeta performanta doi ani mai tarziu in Franta cu o echipa in care straluceau Ionela Galca, Valentina Elisei sau Tereza Tamas. Ultima medalie la un Campionat European de Tineret dateaza insa din 2007, atunci cand echipa condusa in teren de Cristina Neagu cucerea medalia de bronz.