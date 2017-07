Cristina Vladu, directorul de imagine al Federatiei Romane de Atletism, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre medaliile castigate de catre atletii romani in cadrul campionatelor desfasurate in aceasta perioada.

„Este o perioada de foc pentru atletismul nostru. Campionatele Mondiale rezervate cadetilor s-au disputat in Kenya, unde Romania a reusit sa castige o medalie de bronz.

De la Campionatele Europene de tineret din Polonia ne-am intors cu doua medalii stralucitoare, locul I la triplu salt si un loc doi obtinut la aruncarea discului.

La Campionatele Balcanice ale seniorilor, Romania a reusit sa castige dupa foarte mult timp primul loc, cucerind nu mai putin de 23 de medalii, dintre care 8 de aur, 7 de argint si 8 de bronz”, a declarat Cristina Vladu, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.

Reprezentant al federatiei, Cristina Vladu a vorbit si despre situatia din cadrul Federatiei Romane de Atletism, dar si despre viitoarele competitii la care vor participa sportivii nostri.

ASCULTA INTEGRAL