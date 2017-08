Fostul agent de jucatori, fost conducator la 6 cluburi in Romania si fost colaborator TV, Daniel Stanciu va lucra la Hapoel Acre, nou-promovata in prima liga din Israel, ca manager general. In exclusivitate pentru Sport Total FM, Stanciu a oferit primele declaratii de dupa semnarea contractului cu echipa din nordul Israelului.

„Am considerat ca este o noua provocare, pentru ca am deja 8 ani de cand activez in prima liga si unul in a doua din Romnania, deci o experienta importanta. In Romania, la aceasta ora, nu am mai gasit un proiect interesant si cine are asa ceva are postul ocupat.

Sunt manager general, iar contractul este pe o perioada de trei ani. Ei apartin de minicipalitate si isi doresc sa reuseasca mai mult an de an, chiar daca sunt noi promovati in prima liga. Pentru inceput, obiectivul este ramanerea in primul esalon.

Coordonez toata activitatea clubului, sporiva, finaciara, marketing etc. Am ajuns prin intermediul unei vechi cunostinte, un agent de jucatori. M-am intalnit cu primarul din localitate de mai multe ori si pana la urma am ales sa batem palma.

Sistemul e tot cu play-off/play-out, tot cu 14 echipe.

Bugetul este de 5 milioane de euro, unul mic, iar pentru transferuri este aproape de 0. Cautam jucatori liberi de contract. Ai voie sa ai la echipa 5 jucatori de alta nationalitate. Inca nu ne-am reunit, deci avem timp sa ne completam si lotul. Peste 2 milioane de euro urmeaza sa se incaseze pentru promovarea din aceasta vara.

Imi doresc sa aduc si vreo doi jucatori din Romania, dar sa-mi completez si staff-ul cu cativa colaboratori romani. De luni intru oficial in functie.”, a declarat Daniel Stanciu, la Sport Total FM, in cadrul emisiunii „Morning Sport”.

Stanciu devine abia al treilea oficial „de export” al Romaniei, dupa ce in trecut Ioan Timofte a activat la Boavista, iar Razvan Zamfir s-a ocupat de partea administrativa la Bari.

Daniel Stanciu a mai activat la: Poli Timisoara, FC Vaslui, Steaua, FCM Targu Mures, Dinamo, ASA Targu Mures si ACS Poli Timisoara.