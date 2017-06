Justin Stefan, juristul Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvaluit faptul ca in cadrul sedintei Comitetului Executiv de marti, Federatia Romana de Fotbal va analiza schimbarea sistemului competitional din prima liga, chiar daca majoritatea cluburilor nu isi doresc acest lucru.

„Cu rea-credinta, Federatia Romana de Fotbal refuza sa introduca pe ordinea de zi a sedintei Comitetului Executiv de maine, discutarea conventiei anuale dintre FRF si LPF, in ciuda faptului ca Liga a solicitat acest lucru inca din data de 7 iunie.

Mai mult de atat, Federatia vrea sa analizeze o modificare a sistemului competitional, cu toate ca majoritatea cluburilor din Liga 1 a solicitat mentinerea actualului sistem. Cluburile din Liga 1 nu au cerut Federatiei sa contracteze o firma din strainatate pentru a analiza modificarea sistemului de organizare al Ligii 1.

Mai sunt 2 saptamani pana la inceperea noului campionat, iar Federatia continua sa ingreuneze activitatea cluburilor din Liga 1 care nu stiu programul competitional al sezonului urmator, deoarece el nu a fost aprobat de Comitetul Executiv al FRF, cu toate ca a fost transmis de Liga inca din 11 mai.

In schimb, in cadrul unei retorici goale de continut, reprezentantii Federatiei continua sa ne vorbeasca despre transparenta, dialog institutional, principiul autonomiei si subsidiaritatii, etc.

Repet ceea ce am spus de mai multe ori, in ultima vreme: deciziile privind Liga 1 apartin celor 14 cluburi membre ale LPF. De altfel, asa se intampla in tot fotbalul modern. Chiar de curand, UEFA a decis ca ligile profesioniste sa fie incluse in procesul de luare a deciziilor la nivelul fotbalului european, fiind un actor important al fenomenului.

Iata ca FRF, prin atitudinea sa, continua sa fie in afara unui trend european”, a declarat Justin Stefan, potrivit Dolce Sport.