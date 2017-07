Cosmin Contra a vorbit despre primul transfer al acestei veri pe care Dinamo il va face daca portughezul Diogo Ferreira Salomao va trece cu bine de vizita medicala. Tehnicianul a marturisit ca il cunoaste bine pe jucator, de pe vremea cand antrena in Spania.

„In principiu, o sa vina maine. E un jucator pe care-l stiu foarte bine din Spania si sunt sigur ca profilul lui de jucator nu exista la noi in echipa. Cu siguranta, ne va ajuta sa ne indeplinim obiectivele. Joaca in banda stanga, in banda dreapta, joaca in spatele varfurilor, e foarte bun in duelurile individuale si sper sa-l integram cat mai bine.

E cam tarziu sa facem acum transferuri, dar n-am avut ce sa facem. Am discutat cu oamenii din conducere, au fost discutii cu foarte multi jucatori, dar n-au mai vrut sa vina, asa ca a trebuit sa ne reorientam. Nu e usor sa te refuze, sa-ti ceara timp de gandire, dar noi nu avem timp, e o situatie foarte grea. Oricum, suntem foarte aproape sa semnam cu mai multi jucatori. Speram ca in zilele urmatoare sa ajunga in cantonament” , a declarat Cosmin Contra, potrivit Dolce Sport.