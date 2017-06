Ultimatum pentru Pandurii! Clubul gorjean trebuie sa achite pana la finalul lunii iunie o datorie catre ANAF si Ovidiu Herea sau va intra in faliment!

Desi, pana miercuri, trebuia sa plateasca o parte din datoriile catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj, asa cum s-a angajat in planul de reorganizare, CS Pandurii Targu Jiu, retrogradat in Liga 2 la finalul sezonului 2018-2017, n-a virat niciun leu in conturile ANAF si a primit ultimatum.



Astfel, daca pana la sfarsitul acestei luni nu va fi achitata suma de 1.300.000 lei, se va cere falimentul clubului. Pe langa ultimatumul primit de la Finante, si fostul jucator al gorjenilor, Ovidiu Herea, a solicitat falimentul clubului, pentru neplata unor restante salariale.

„Nu am platit. Nu avem surse de finantare, din moment ce echipa a retrogradat, iar banii din drepturile TV nu vor mai veni. Daca reusim sa scapam de faliment, continuam activitatea in Liga a 2-a, sau chiar in prima liga, daca vom castiga la TAS punctele pierdute in meciul cu ASA Targu Mures. Finantele ne-au facut o solicitare. Daca nu le achitam 13 miliarde de lei vechi pana la sfarsitul acestei luni, o sa ne ceara falimentul. Mai este si jucatorul Herea, care a solicitat falimentul pentru 16 mii de euro”, a declarat administratorul special, Marin Golea, la Gorj TV.

„Eu sunt mai optimist. Am putea sa continuam in Divizia B daca actionarii actuali vor continua cu finantarea. Eu le-am facut si un studiu, sa vada despre ce cheltuieli ar fi vorba. O achitare a unei rate de 420 de mii de lei din planul de reorganizare, pana la sfarsitul lunii, alte zece miliarde de lei vechi la Finante, apoi o cheltuiala lunara de trei miliarde de lei vechi care ar asigura salariile si deplasarea jucatorilor in Liga a doua„, a mai spus reprezentantul echipei gorjene.

Si administratorul judiciar al clubului, Emanoil Ciobanu, asteapta o minune de la TAS, pentru ca CS Pandurii sa nu se desfiinteze.

„Deoarece instantele judecatoresti vor intra in vacanta, s-a dat termen pana pe 11 octombrie pentru a fi analizata cererea de faliment. stim si decizia administratorului special de a da preavize angajatilor, pentru a nu mai produce cheltuieli cu plata salariilor. Adica lucrurile sunt clare. 80% din contractele fotbalistilor sunt valabile pana pe 30 iunie. Expira toate. Nu mai sunt fotbalisti. Nici pentru iunie nu sunt banii pentru salariile angajatilor. Sunt angajati cu lefurile neluate pe luna mai. Mai sunt litigii, amenzi. Avem si aceasta plangere la TAS pentru a recupera trei puncte pierdute la Targu Mures. Daca le luam, se revine in prima liga, vin si banii. Mai este timp sa se gaseasca ceva bani. Daca nu, in faliment nu se va mai putea recupera mare lucru, iar creditorii vor avea sanse mici sa isi vada banii”, a precizat Ciobanu.

In schimb, fostul presedinte Marin Condescu este, in continuare, ferm convins ca CS Pandurii va juca in prima liga: “Sunt cateva cereri de faliment, de la unii oameni care spun ca ar avea bani de luat de la noi. Niciuna din aceste cereri nu poate sa-si produca efectul pana in octombrie. Judecatorul a dat acest termen. Sa luam, de exemplu, cazul lui Ovidiu Herea. Noi vom demonstra, daca ramane definitiva hotararea de la Targu Mures, ca nu are niciun ban de luat, pentru ca el nu a mai vrut sa intre pe teren. Am facut deja actiune la TAS, este posibil sa ramanem in prima liga. Am facut hartie si la Curtea de Apel Bucuresti pentru anularea deciziei. Marea noastra speranta este ca din doua parti vom reusi sa intoarcem hotararea, iar la Comisia de Recurs sa ne judece pe fond, pentru ca ei ne-au judecat pe exceptie si ne-au comunicat, in 22 mai, ca ne resping pentru o exceptie ca ar fi fost tardiv. Explicatia si motivarea au venit in limba engleza! Daca ne intoarcem la Comisia de Recurs, lucrurile sunt clare, noi vom castiga acest proces, si luam minim 3 puncte inapoi”, a spus Condescu, conform gorjeanul.ro.

CS Pandurii Targu Jiu a mai retrogradat in alte doua randuri, dar de fiecare data a reusit sa ramana in Liga 1. Daca in 2006 a profitat de faptul ca Sportul Studentesc nu a primit licenta, in 2010 echipa gorjeana a preluat locul clubului International Curtea de Arges, care s-a retras in pauza competitionala de vara din Liga 1, desi terminase sezonul pe loc care sa-i permita mentinerea pe prima scena.