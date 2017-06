VIDEO FC Viitorul a invins posibila adversara a Astrei din Europa League, in al doilea amical al verii

FC Viitorul a disputat marti, in Turcia, meciul impotriva formatiei FK Zira, in cadrul celui de-al doilea amical al acestui stagiu de pregatire.

Partida s-a incheiat cu victoria constantenilor, cu scorul de 2-1, dupa ce azerii au condus la pauza prin golul reusit de catre Orhan Aliev in minutul 5.

In partea secunda a jocului, Alexandru Stoica a marcat in minutul 59, iar Vlad Morar s-a revansat pentru penalty-ul ratat in minutul 80 si a adus victoria echipei sale in minutele de prelungire ale acestei partide.

Gheorghe Hagi s-a bazat pe urmatoarea echipa: Rîmniceanu (Buzbuchi, 46) — S. Rădoi (Boboc, 46; Grecu, 68), Hodorogea (Nedelcu, 58), M. Constantin (K. Boli, 46), Vîna (Panait, 46) — N. Roșu (A. Ciobanu, 46), Mladen (P. Iacob, 46), Ov. Herea (D. Lopez, 46; Boboc, 86) — Purece (Al. Stoica, 46), Țucudean (V. Morar, 46), A. Chițu (Cicâldău, 46).

Adversara Viitorului din acest amical s-ar putea duela cu Astra Giurgiu in turul al doilea al preliminariilor Europa League, daca trece de FC Differdange.