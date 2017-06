Simona Halep forteaza primul loc in clasamentul mondial inainte de Wimbledon

Simona Halep a decis sa inceapa sezonul pe iarba la Eastbourne, turneu care se va desfasura in perioada 25 iunie – 1 iulie, romanca fiind beneficiara unui wild card din partea organizatorilor.

Daca reuseste sa atinga faza semifinalelor in cadrul acestui turneu, romanca poate deveni lider mondial chiar inainte de turneul de Grand Slam de la Wimbledon, in cazul in care actualul lider, Angelique Kerber nu va onora invitatia primita prin intermediul unui wild card, sau daca nemtoaica paraseste competitia in primul tur.

La turneul dotat cu premii in valoare totala de 753.900 dolari vor mai participa jucatoare precum: Karolina Pliskova (Cehia), numarul trei mondial, Dominika Cibulkova (Slovacia), numarul 5 WTA, britanica Johanna Konta (6 WTA), Garbine Muguruza (Spania), 7 WTA.

”Sunt foarte incantata sa joc la AegonTennisEB pentru prima oara. Multumesc mult turneului pentru wild card. Ne vedem in curand Eastbourne”, a scris Halep pe Twitter.

Initial, Simona Halep trebuia sa participe la turneul de la Birmingham, care are loc in aceasta saptamana, dar romanca nu s-a simtit pregatita si a mai ramas pentru cateva zile in vacanta. Pentru sportiva constanteanca, turneul de la Eastborune va reprezenta antrenamentul pentru turneul de Grand Slam de la Wimbledon.