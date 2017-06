Silviu Lung Jr a vorbit despre transferul in Turcia, la formatia pe care o va antrena Marius Sumudica in sezonul urmator, Kayserispor si a dezvaluit cum au decurs lucrurile si de ce a refuzat oferta celor de la CFR Cluj.

Lung i se alatura lui Fernando Boldrid, fost coleg la Astra, care a ales si el Turcia de dragul lui Marius Sumudica.

„Au fost cam 5-6 ore de negocieri intre cluburi. Pana la urma, cluburile s-au inteles. Urmeaza ca maine sa primesc si eu contractul, sa ma duc acolo sa fac vizita medicala si, daca totul e ok, o sa semnez.

Le multumesc mult celor de la CFR pentru interesul lor aratat fata de mine, am vorbit cu ei, dar clubul a decis ce e mai bine pentru el si, implicit, pentru mine. Astra a ales intr-adevar.

Am avut o relatie foarte buna cu Sumi. Ne-am inteles foarte bine in cei doi ani, dar dar a contat foarte mult si ca merg intr-un camionat puternic, unde toate meciurile se joaca cu spectatori multi in tribune, unde sunt stadioane noi, unde lumea e innebunita dupa fotbal, unde la fiecare club se gaseste o infrastructura deosebita, toate aceste lucruri au contat”, a declarat Silviu Lung jr, potrivit Dolce Sport.