Roger Federer, 1.100 victorii in circuitul ATP!

Roger Federer a disputat marti, meciul impotriva japonezului Yuichi Sugita, in cadrul primului tur al turneului ATP de la Halle (Germania).

Sportivul elvetian s-a impus in doua seturi, cu scorul de 6-3, 6-1, dupa 52 de minute de joc si a inregistrat victoria cu numarul 1.100 din cariera, in circuitul ATP.

In varsta de 35 de ani, Federer a castigat 18 turnee de Grand Slam, iar in clasamentul victoriilor ocupa locul al doilea, lider fiind americanul Jimmy Connors, care a obtinut 1.256 de victorii in cariera.

Ilie Nastase este prezent in acest clasament pe locul 9, avand 780 de victorii, iar primul jucator dupa Federer care inca activeaza pe terenurile de tenis este Rafael Nadal si ocupa locul 7.

Lista jucatorilor cu cele mai multe victorii inregistrate in circuitul ATP:

1. Jimmy Connors (SUA) 1.256

2. Roger Federer (Elvetia) 1.100

3. Ivan Lendl (Cehia) 1.068

4. Guillermo Vilas (Argentina) 929

5. John McEnroe (SUA) 877

6. Andre Agassi (SUA) 870

7. Rafael Nadal (Spania) 849

8. Stefan Edberg (Suedia) 801

9. Ilie Nastase (Romania) 780

10. Novak Djokovic (Serbia) 775.